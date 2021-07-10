الرجاء يحرز لقب كأس الاتحاد الإفريقي

أحرز الرجاء البيضاوي لقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحسمه الدربي المغاربي أمام شبيبة القبائل الجزائري في صالحه 2-1 في كوتونو في المباراة النهائية.

وسجل سفيان رحيمي (د 5) والكونغولي الديموقراطي مالونغو (د 14) هدفي الرجاء البيضاوي الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 اثر طرد لاعب وسطه عمر العرجون، وزكرياء بولحية (د 46) هدف شبيبة القبائل.

وبهذا يخلف الرجاء البيضاوي الفائز سابقا بكأس الكونفدرالية في مناسبتين: 2003 (الصيغة القديمة) و 2018, فريق نهضة بركان الذي فاز في 2020 على نادي بيراميدز المصري (1-0).