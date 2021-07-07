أسواق
قطاعات تتنفس الصعداء
نفقات بقيمة 45 مليارا تنقذ السياحة والتجارة وكراء السيارات شجعت التدابير التحفيزية التي أقرتها الحكومة بتعليمات ملكية عددا من مغاربة العالم على زيارة المغرب، خلال عطلة الصيف لهذه السنة، إذ خصصت غلافا ماليا يصل إلى 4.5 ملايير درهم لدعم تذاكر الطيران والبواخر التي ستقل أفراد الجالية المغربية بالخارج الراغبين فيأكمل القراءة »
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