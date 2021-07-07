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16 فيلما في تنظيم مهرجان الهجرة والإدماج
يحمل شعار “السينما من أجل ترسيخ قيم التعايش المشترك” أعلنت جمعية “كازا أنفا العتيقة للتنمية والثقافة والمواطنة”، عن تنظيم، بين 16 و20 نونبر المقبل بالفضاءات الثقافية والتراثية بجهة البيضاء سطات، النسخة الرابعة من مهرجانها السينمائي الدولي حول الهجرة والإدماج، والذي يحمل شعار “السينما من أجل ترسيخ قيم التعايش المشترك”. وأوضحتأكمل القراءة »
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