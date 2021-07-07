الرياضة
إبراهيموفيتش يشيد برونالدو
وصف النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، النجم البرازيلي رونالدو روزاريو، بأنه أشرس منافس لعب ضده. وانتشرت صورة تجمع النجمين في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ غالبا ما يشيد زلاتان بمنافسيه، لكنه اختار رونالدو من أجل التنويه به وبما أنجزه في مسيرته. وغاب زلاتان عن منتخب بلاده في كأس أوربا الأخيرة، بسبب الإصابة،أكمل القراءة »
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