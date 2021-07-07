الرياضة
أوزيل يعود ل»إنستغرام»
بعد غياب دام أشهرا، عاد النجم التركي الألماني، مسعود أوزيل، لنشر صوره في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر صورة رفقة ابنه في «إنستغرام». ولقيت صورة أوزيل إعجابا كبيرا من قبل متابعيه، الذين رحبوا بعودته، وطالبوه بعدم تكرار هذا الغياب الطويل. وعانى أوزيل كثيرا عندما كان يلعب في أرسنال، قبل الانتقالأكمل القراءة »
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