الصباح الفني
بنشقور: ظروف الاشتغال درامية
تعرف عليك المشاهد من خلال دورك في مسلسل “دار الغزلان” إلا أنك لم تستثمر هذا الظهور لتعزيز حضورك في التشخيص وانتقلت إلى الإخراج ما سر ذلك؟ يبقى التشخيص عنصرا ثابتا ومهما في مساري الفني لا يمكنني التخلي عنه بسهولة، إلا أن الإخراج يظل في المقابل هو الوسيلة التي تبرهن فيهاأكمل القراءة »
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