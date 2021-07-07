الأولى
تحت الدف
“الصيف ضيعت اللبن”، أو “الانتخابات ضيعت المقاعد”، مثالان يصلحان معا لتوصيف حالة يسار مغربي يعشق إهدار الفرص، وله قدرة خارقة على التدمير الذاتي في اللحظات الفارقة. ففي وقت حسمت جميع الأحزاب اختياراتها، ووضعت خطوة في مسار الاستحقاقات المقبلة، بل استطاع عدد منها حساب عدد المقاعد التي يمكن أن يحصل عليهاأكمل القراءة »
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