الملك يهنئ رئيس القمر الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس عثمان غزالي، وأصدق المتمنيات لشعب جمهورية القمر الاتحادية الشقيق باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما أعرب لكم عن اعتزازي بما يربط بين شعبينا من عرى الأخوة الراسخة والتقدير المتبادل، وبما يحذونا سويا من حرص راسخ على مواصلة إثراء علاقات التعاون القائمة بين بلدينا، بما يستجيب لتطلعات شعبينا الشقيقين، ويخدم مصالحهما المشتركة”.