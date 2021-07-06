الملك يهنئ الرئيس المالاوي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى لازاروس تشاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس لازاروس تشاكويرا عن أحر التهاني، وأخلص المتمنيات للشعب المالاوي بمزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبهذه المناسبة أؤكد لفخامتكم حرصي القوي لجلالته على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون المثمر التي تجمع بين بلدينا، والارتقاء بها إلى مستوى طموحات شعبينا، بما يسهم في ترسيخ أسس التنمية والوحدة والاستقرار في قارتنا الإفريقية”.