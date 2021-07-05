الصباح السياسي
انهيار “صرح” فدرالية اليسار
حزب منيب يسترجع رمز الشمعة والطليعة والمؤتمر يحتفظان بالرسالة على بعد أقل من شهرين على موعد الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية، المقررة في ثامن شتنبر المقبل، انهار تحالف فدرالية اليسار الديمقراطي، الذي شارك في الانتخابات السابقة برمز “الرسالة” وفاز بمقعدين فقط. وبإعلان زعماء الأحزاب الثلاثة المشكلة للفدرالية، نهاية التحالف، بسبب الخلافاتأكمل القراءة »
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