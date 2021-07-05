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اعتقال بروفيسور يزور شهادات “كوفيد”
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (السبت)، بإيداع بروفيسور جراح سابق بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 2 بسلا، رفقة أربعة آخرين ضمنهم سائق سيارة إسعاف سابق بالمستشفى ذاته، قصد التحقيق معهم في جرائم تكوين شبكة مختصة في تزوير الأختام وصنعأكمل القراءة »
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