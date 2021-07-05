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اعتقال بروفيسور يزور شهادات “كوفيد”

منذ 3 دقائق
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (السبت)، بإيداع بروفيسور جراح سابق بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 2 بسلا، رفقة أربعة آخرين ضمنهم سائق سيارة إسعاف سابق بالمستشفى ذاته، قصد التحقيق معهم في جرائم تكوين شبكة مختصة في تزوير الأختام وصنعأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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