الرياضة
الاتحاد العربي يتمسك بالوداد والرجاء
جدد طلبه للجامعة ويصر على مشاركتهما في الكأس العربية يصر الاتحاد العربي لكرة القدم على مشاركة الرجاء والوداد، في النسخة المقبلة، للبطولة العربية للأندية البطلة، بسبب القيود التي فرضتها الجامعة على الأندية التي ترغب في المشاركة الخارجية. وتشبث الاتحاد العربي بمشاركة الرجاء والوداد في النسخة المقبلة للبطولة العربية للأندية، المقررأكمل القراءة »
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