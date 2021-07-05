حوادث
اعتقال متهمين بالسرقة بفاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، أخيرا، على الوكيل العام باستئنافية المدينة، 9 أشخاص أعمارهم بين 21 و27 سنة، لأغلبهم سوابق متعددة، لارتكابهم سرقات منفصلة من داخل سيارات ومحلات تجارية وبالنشل وتحت التهديد بالسلاح الأبيض. ويتعلق الأمر بشخصين عمرهما 24 و27 سنة ولهما سوابق، أوقفتهما عناصر الأمن العموميأكمل القراءة »
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