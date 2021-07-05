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الصباح السياسي

ثقافة التشتت

منذ دقيقتين
3 أسئلة إلي * إدريس القصوري > أعاد تفكك تحالف اليسار سؤال التحالفات السياسية إلى الواجهة. ما هي أسباب فشل تجارب توحيد اليسار؟ > إن اليسار رسخ أزمات التشتت والتشرذم على مر السنين، نظرا لأن تجربة الفكر اليساري أسست على مرجعيات متعددة وأحيانا متضاربة منهجيا. ولأن التأسيس الراديكالي في البداية،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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