الصباح السياسي
ثقافة التشتت
3 أسئلة إلي * إدريس القصوري > أعاد تفكك تحالف اليسار سؤال التحالفات السياسية إلى الواجهة. ما هي أسباب فشل تجارب توحيد اليسار؟ > إن اليسار رسخ أزمات التشتت والتشرذم على مر السنين، نظرا لأن تجربة الفكر اليساري أسست على مرجعيات متعددة وأحيانا متضاربة منهجيا. ولأن التأسيس الراديكالي في البداية،أكمل القراءة »
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