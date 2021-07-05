الرياضة
كورونا يهدد الأولمبياد بـ “الويكلو”
هدد يوشيهيدي سوغا، رئيس الوزراء الياباني، بإقامة ألعاب طوكيو الأولمبية، دون جمهور، بسبب التقارير المحلية التي حذرت من ارتفاع جديد لعدد الإصابات في كل البلاد. وأكد سوغا في تصريحات صحافية، نهاية الأسبوع الماضي، أن السلطات تملك الحق في منع الجماهير من ولوج مدرجات الملاعب والقاعات، مع انطلاق الألعاب في 23أكمل القراءة »
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