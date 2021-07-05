الرياضة
كواليس الديربي الأحمر
الوداد على بعد فوزين من اللقب وغضب في البيت الأخضر والشابي مهدد بات الوداد على بعد فوزين، من أصل خمس مباريات متبقية في بطولة الموسم الرياضي الجاري، من أجل حسم الصراع على الدرع رسميا، بعد تفوقه بهدفين لواحد، أول أمس (السبت)، لحساب الجولة 25، بملعب محمد الخامس. وحقق الوداد فوزهأكمل القراءة »
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