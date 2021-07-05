الرياضة
خريبكة… العودة إلى الأضواء
الفريق عاد إلى القسم الأول بعد سبعة أشهر بالدرجة الثانية عاد أولمبيك خريبكة إلى فرق القسم الأول، بعد سبعة أشهر بالقسم الثاني، وانتظر الدورة 29 من بطولة القسم الثاني، لينقض على الصدارة، بفارق النسبة الخاصة عن شباب السوالم الرياضي. وواصل المدرب عزيز كركاش صعوده مع الفرق الوطنية، إذ حقق هذاأكمل القراءة »
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