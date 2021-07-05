الصباح الفني
ثالث ابن ببيت شوقي
رزق، أخيرا، الفنان أحمد شوقي بابن ثالث اختار له اسم “أمير”، كما تقاسم فرحة قدومه مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام”. وعلق أحمد شوقي على إحدى الصور التي نشرها رفقة زوجته ومولودهما قائلا “الحمد لله رزقنا بطفل رائع وجميل من أم أروع وأجمل وأسميناه أمير، أتمنى أن يكون مثلأكمل القراءة »
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