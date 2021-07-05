اذاعة وتلفزيون
منع تصوير “الكليبات” بالشوارع
رفض المركز السينمائي المغربي الترخيص بتصوير فيديو كليب أغنية “سي با غراف” للشاب أيوب بالشارع، بعد تقدمه بطلب لذلك وقيامه بعدة محاولات. وأكد الشاب أيوب ل”الصباح” أنه لم يصور فيديو كليب أحدث أعماله الغنائية بعنوان “سي با غراف” بسبب رفض المركز السينمائي المغربي الترخيص بإنجاز مشاهده في أحد الشوارع، موضحاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا