الرياضة
“الماص” يبعثر أوراق الفتح
الفريق الفاسي أنعش آماله وأدخل منافسه دائرة الشك أنعش المغرب الفاسي آماله في البقاء بالقسم الأول، بفوزه على الفتح الرياضي بميدانه بهدف لصفر، أول أمس (السبت) بملعب مولاي الحسن بالرباط، لحساب الجولة 25 من البطولة. وجاء الهدف الوحيد في المباراة، بواسطة محمد الفقيه في الدقيقة 14، ليرفع الفريق الفاسي رصيدهأكمل القراءة »
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