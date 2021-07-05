الصباح الفني
العروسي تزف خبر حملها
أعلنت الفنانة نادية العروسي خبر حملها عبر نشر مقطع فيديو على حسابها الرسمي على “إنستغرام”، ليتفاعل معه عدد من متابعيها وأيضا أصدقاؤها من الوسط الفني. وعلقت نادية العروسي على مقطع الفيديو قائلة “الحياة جميلة لكن بوجود من نحب ومن يقدرنا تكون أروع، وأنا فخورة بحب وتقدير أجمل وأرقى جمهور، جمهوري المغربيأكمل القراءة »
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