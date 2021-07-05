الصباح الفني
التغماوي يتحدى الطباخ نصرت
بعث الممثل سعيد التغماوي، رسائل مشفرة للطباخ التركي نصرت، صاحب المحل الشهير “نصرت كوكجة”، بسبب نزال الملاكمة المرتقب أن يجمعهما في قادم الأيام. وتحدى التغماوي نصرت ودعاه في منشورات تقاسمها مع متابعيه على إنستغرام، لتوقيع عقد النزال، معتبرا ان هذا الأخير يتهرب من الحسم في هذا الأمر. وسبق للممثل المغربي،أكمل القراءة »
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