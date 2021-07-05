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الصباح السياسي

تفاهمات في مهب الشعبوية

منذ 15 دقيقة
قيادات أحزاب تتخوف من اشتعال مواجهات ينفخ أصحابها في رماد نار “البلوكاج” كثفت القيادات الحزبية تحركاتها لتطويق شبح جبهات تنذر بنسف آمال التقارب إبان انتخابات شتنبر المقبل، بالنظر إلى أن خطابات شعبوية بدأت تتسلل إلى المعترك الانتخابي بالتزامن مع إعداد لوائح المرشحين، ينفخ أصحابها في رماد نار “البلوكاج”، الذي سبقأكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة
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