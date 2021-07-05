حوادث
إدانة سائقين متهمين بسرقة أسلاك نحاسية
أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، سائقين وحكمت عليهما بسنتين سجنا نافذا لكل واحد منهما، بعد متابعتهما من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية سرقة أسلاك نحاسية من المجمع الشريف للفوسفاط. وأكد ممثل المجمع ذاته أمام الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بسيديأكمل القراءة »
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