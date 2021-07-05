اذاعة وتلفزيون
القاطي: أعشق الأدوار المركبة
شخصيتي في “ولاد العم” محورية و”سولو دموعي” ثاني تعاون مع “إم بي سي 5” عبر الممثل ربيع القاطي عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه الدور، الذي تقمصه ضمن أحداث مسلسل “ولاد العم” على قناة “إم بي سي 5″، وفي أول تعاون يجمعه بها، موضحا أنه يعشق أداء الأدوار المركبة. وقالأكمل القراءة »
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