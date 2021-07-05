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آخر غنائم “بيجيدي” قبل الخروج
سباق الزمن لتعيين أعضاء الحزب وذراعه الدعوي في مناصب المسؤولية قبل نهاية الحكومة يسابق “بيجيدي” الزمن للظفر بآخر غنائم المناصب لأعضائه وأتباع ذراعه الدعوي، حركة التوحيد والإصلاح، قبل نهاية الولاية الحكومية، بعد استحقاقات شتنبر المقبل، غير مبال بمطالب تغيير طرق التعيين في المسؤوليات وإلغاء الممارسات الحزبية السلبية، حتى يكون الدخولأكمل القراءة »
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