خاص
أضحية العيد… أسعار ملتهبة
غلاء الأعلاف ومحدودية القطيع ترفعان ثمن الكبش على بعد أسابيع من مناسبة عيد الأضحى، أصبح حديث الأضاحي يشغل الأسر والمهتمين، خاصة بعد الأخبار التي خرجت إلى الوجود في الأيام الأخيرة، والتي تنذر بغلاء الأسعار، ونقص كبير في أعداد الأضاحي، مقارنة بالعام الماضي. وبدأ “الكسابة” وسماسرة الأضاحي في عرض منتوجاتهم للتسويق،أكمل القراءة »
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