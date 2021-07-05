الصباح السياسي
الأغلبية… نموذج فاشل
معارضة بهويات مختلفة تطمح من خلال التنسيق إلى إنهاء هيمنة”بيجيدي” واهم من يعتقد أن التحالف الانتخابي ممكن، لأن الأغلبية الحالية نفسها تفجرت من الداخل، وخاض العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، حربا ضروسا لإثبات الذات، وصلت إلى حد استنزاف طاقة القادة والوزراء بدون طائل، ليدخل الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية في حربأكمل القراءة »
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