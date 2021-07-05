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وطنية

قروض بنكية ضائعة فاقت 8200 مليار

منذ 3 دقائق
42 في المائة منها في ذمة الأسر بسبب تداعيات الجائحة وصل إجمالي القروض التي عجزت البنوك عن استردادها، عند متم ماي الماضي، إلى 82 مليارا و700 مليون درهم (8270 مليار سنتيم)، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.2 في المائة، إذ عرفت زيادة، في ظرف سنة بقيمة تناهز 9 ملايير درهم (900 مليارأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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