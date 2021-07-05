وطنية
قروض بنكية ضائعة فاقت 8200 مليار
42 في المائة منها في ذمة الأسر بسبب تداعيات الجائحة وصل إجمالي القروض التي عجزت البنوك عن استردادها، عند متم ماي الماضي، إلى 82 مليارا و700 مليون درهم (8270 مليار سنتيم)، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.2 في المائة، إذ عرفت زيادة، في ظرف سنة بقيمة تناهز 9 ملايير درهم (900 مليارأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا