الرياضة
الأهلي يرفض عرضا لبانون بثمانية ملايير
رفض الأهلي المصري، عرضا من النصر السعودي، بثمانية ملايير، لضم مدافعه المغربي بدر بانون، علما أنه استقدمه من الرجاء الرياضي، بداية الموسم الحالي، بقيمة مالية لا تتجاوز مليارين ونصف. وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن القيمة التسويقية لبانون ارتفعت بشكل ملفت بعد انضمامه إلى الأهلي، وبات من أغلى الصفقات إفريقيا وعربيا،أكمل القراءة »
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