الرياضة
20 فريقا في أول سوبر إفريقي
موتسيبي يفتح الملف بالبيضاء والمغرب يشارك بثلاثة أندية يفتح باتريس موتيسبي، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، ملف السوبر الإفريقي، الذي يعتزم إطلاقه لأول مرة، الموسم المقبل، خلال اجتماع المكتب التنفيذي في 16 يوليوز الجاري بالبيضاء، على هامش نهائي دوري الأبطال بين الأهلي المصري وكايزر شيفز الجنوب إفريقي بملعب مركبأكمل القراءة »
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