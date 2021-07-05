حوادث
القضاء يدين رئيس جماعة “سميمو” وموظفا
أدانت الغرفة الجنحية التابعة المحكمة الابتدائية بالصويرة، أخيرا، رئيس جماعة «سميمو» وموظفا عرضيابها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية بأداء 20 ألف درهم للمطالب بالحق المدني. وصدر الحكم إثر شكاية تقدم بها مستشار بالجماعة نفسها من أجل التشهير ونشر أخبار زائفة بـ «فيسبوك»عبر حسابات خاصة بالمتهمين. وانفجرت المشاكل بينأكمل القراءة »
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