الصباح الفني
وردي يشعلها “حدائق وحرائق”
الفنان التشكيلي يعرض لوحاته بالرباط يتواصل بالرباط إلى غاية 23 يوليوز الجاري، معرض تشكيلي للفنان نجيب وردي بعنوان “حدائق وحرائق”. ويشكل المعرض، الذي افتتح الخميس الماضي، لحظة لاكتشاف المتن الصباغي والتشكيلي للفنان وردي الذي يشتغل مدرسا للفنون التشكيلية، ومصمم غرافيك، ومؤلفا ورساما لقصص الأطفال. واعتبر وردي، في تصريحات إعلامية، أنأكمل القراءة »
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