افتتاحية
الخيار الأخير
أمام الحكومة خياران (لا ثالث لهما) في مواجهة احتمالات تفش جديد لجائحة كورونا، التي بدأت مؤشراتها تظهر، منذ أكثر من عشرة أيام، وسجلت الأرقام، أول أمس (السبت)، عددا يقارب ألف إصابة، ووفاة ثمانية مصابين، ووجود العشرات في غرف الإنعاش. الخيار الأول، العودة إلى الحجر الصحي، وحظر التجول، من السادسة مساءأكمل القراءة »
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