الصباح السياسي
التحالفات… خطاب الوهم
فشل تجارب التحالف قبل الانتخابات يعمق أزمة الثقة في الأحزاب أعاد تفكك فدرالية اليسار الديمقراطي وعجز أحزاب المعارضة البرلمانية عن توحيد جهودها في الانتخابات المقبلة، سؤال التحالفات إلى الواجهة، ليسائل النخب السياسية حول ضعف ثقافة التحالف، في ظل تفكك المشهد الحزبي، بسبب كثرة الأحزاب وتشابه الخطابات. ومع كل موعد انتخابي،أكمل القراءة »
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