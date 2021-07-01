وطنية
غليان التزكيات بالحسيمة
وسطاء يتدخلون للتلاعب في وكلاء لوائح وغضب مناضلين يستعد مستشارون جماعيون ورؤساء جماعات ترابية ينتمون لأحزاب مختلفة بإقليم الحسيمة، لقيادة لوائح انتخابية في العديد من المناطق التابعة للإقليم، الخاصة بالمجالس الجماعية. وعلم من مصدر مطلع أن بعض أعضاء المجلس الجماعي لبلدية الحسيمة، الذين ترشحوا في الانتخابات السابقة باسم حزب الأصالةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا