اذاعة وتلفزيون
أفلام مغربية تتألق في مصر
استفتاء في مهرجان أسوان حول موضوع المرأة يختار 10 أشرطة لمخرجين مغاربة صنفت 10 أفلام لمخرجين مغاربة في قائمة “أهم 100 فيلم للمرأة في السينما العربية”، في استفتاء نظمه مهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة بمصر. واحتل فيلم “أدم” للمخرجة مريم التوزاني المركز 25 في القائمة نفسها، متبوعا بفيلمين من توقيعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا