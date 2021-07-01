الرياضة
الراضي بطلا للدوري الرواندي
توج الإطار الوطني محمد عادل الراضي بلقب الدوري الرواندي لكرة القدم، رفقة فريقه الجيش الرواندي، بعد أن حسم اللقب لفائدته بفضل النسبة العامة، في الوقت الذي تعادل في النقط مع منافسه كيغالي. وأنهى الجيش الرواندي البطولة المصغرة النهائية ب19 نقطة، مع نسبة عامة زائد 20، وحل ثانيا فريق كيغالي، بالرصيدأكمل القراءة »
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