وطنية
أطباء يحذرون من ضربات الشمس
حذر أطباء في تخصصات مختلفة من احتمال إصابة مواطنين بضربات شمس حادة أثناء تنقلاتهم، أو سفرهم، أو وجودهم في مناطق استجمام، بسبب الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة ابتداء من اليوم (الخميس) إلى غاية الأحد المقبل، كما حذرت من ذلك مديرية الأرصاد الجوية. وقال مهنيون في قطاع الصحة إن الارتفاع المفاجئأكمل القراءة »
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