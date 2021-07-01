أســــــرة
مواجهة تمرد الأطفال… المهمة الصعبة
أسباب تدفعهم إلى ذلك ونصائح للآباء بتفهم احتياجاتهم والتقليل من العصبية يجهل الكثير من الآباء والأمهات، الطريقة الصحيحة لمواجهة تمرد الأطفال وعدم امتثالهم للقواعد الموضوعة، وهو ما يؤثر على العلاقة بينهم ويجعلها متوترة. ولأن العنف، يمكن أن يزيد الطينة بلة، يرى الخبراء أن التواصل وفتح باب الحوار، من أهم السبلأكمل القراءة »
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