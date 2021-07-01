الرياضة
خريبكة يفتقد الحراش ويسترجع مرسيل
الفريق على بعد ثلاث نقاط من حسم الصعود يسترجع أولمبيك خريبكة المدافع الشاب ياسين مرسيل، ويفتقد المهاجم إسماعيل الحراش، خلال المباراة التي تجمعه غدا (الجمعة)، بملعب الرازي ببرشيد، أمام شباب السوالم الرياضي، لحساب الدورة 29 من بطولة القسم الثاني. ويعود مرسيل، بعد غيابه أمام الراسينغ البيضاوي، بسبب الطرد الذي تلقاهأكمل القراءة »
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