وطنية
أيت الطالب يرمي “جمرة” الموارد البشرية للجهات
نظم لقاء وطنيا في آخر أيامه بالوزارة انتهى بتوصيات تعزز مشروع ترحيل الاختصاصات أجل خالد أيت الطالب، وزير الصحة، الحديث في إشكاليات تدبير الموارد البشرية الصحية إلى آخر أيام مدة انتدابه في الحكومة المقرر أن تنتهي في نونبر المقبل، مقدما بعض الحلول والتوصيات التي اعتبرها مهنيون ذرا للرماد في العيون،أكمل القراءة »
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