ملف الصباح
900 ألف سائح مغربي زاروا إسبانيا
عددهم فاق السياح الإسبان بالمغرب ونفقاتهم تجاوزت 400 مليار تجاوز عدد السياح المغاربة الذين زاروا إسبانيا، خلال 2019، 900 ألف سائح، وفق معطيات مكتب السياحة الإسباني، متجاوزين، لأول مرة، عدد الإسبان الذين قصدوا المغرب في الفترة ذاتها، الذي لم يتجاوز 815 ألف سائح. وعرف عدد السياح المغاربة الذين يقصدون الجارةأكمل القراءة »
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