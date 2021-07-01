الأولى
تحت الدف
لم تُحسم خرائط المترشحين في أغلب الدوائر الانتخابية، إذ كلما اطمأن مترشح لوجود اسمه على رأس لائحة، يأتي من يخبره بوجود تغيير طارئ مفروض من القيادة العليا للحزب، أو من التنسيقيات الجهوية. فباستثناءات قليلة، مازال الشك يراود عددا من الأسماء، فيما فيها المترشحون الكبار المعروفون، إذ فرضت التغييرات في نمطأكمل القراءة »
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