الرياضة
“الماص” وجبال يتنفسان الصعداء
الفريق الفاسي هزم وادي زم وأنعش حظوظه في البقاء قاد المدرب التونسي فتحي جبال المغرب الفاسي، إلى تحقيق أول فوز له مع الفريق، بعد مرور سبع دورات، على إشرافه على الطاقم التقني، أمام سريع واد زم (1-2)، أول امس (الثلاثاء)، لحساب الدورة 24 من منافسات القسم الأول. وانتظر المغرب الفاسي إلىأكمل القراءة »
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