حوادث
الحبس لمتهم بالاغتصاب بمكناس
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس أخيرا، بمؤاخذة عشريني يدعى (ب.و) لارتكابه جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض، والتغرير بقاصر، وبث صور شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته، ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافدا. وقررت هيأة الحكم نفسها، مؤاخذة المتهم الرئيسي (س.ب) من أجلأكمل القراءة »
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