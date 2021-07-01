الصباح الفني
وئام رضوان: “رجعت للزيرو”
ما هي الإضافة التي استفادتها الفنانة وئام رضوان بعد مشاركتها في برنامج “دي فويس”؟ استفدت كثيرا من حب جمهور عريض ليس فقط بالمغرب، بل في شتى أقطار الوطن العربي، سيما أنني لم أكن أتوقع أن يصل صوتي إلى عدد كبير من المعجبين به من عدة دول. إذ خلال زيارتي لدبيأكمل القراءة »
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