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الصباح الفني

وئام رضوان: “رجعت للزيرو”

منذ 3 دقائق
وئام رضوان (خاص)
ما هي الإضافة التي استفادتها الفنانة وئام رضوان بعد مشاركتها في برنامج “دي فويس”؟ استفدت كثيرا من حب جمهور عريض ليس فقط بالمغرب، بل في شتى أقطار الوطن العربي، سيما أنني لم أكن أتوقع أن يصل صوتي إلى عدد كبير من المعجبين به من عدة دول. إذ خلال زيارتي لدبيأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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