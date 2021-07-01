حوادث
مفتش شرطة متورط في قضية مخدرات
اتهمه ” بزناس” بسلبه 30 مليونا مقابل مساعدته على تهريب “الشيرا” نحو الضفة الأخرى فجرت التحقيقات الجارية مع أحد الموقوفين, على خلفية الاشتباه في ارتباطه بشبكة دولية للاتجار في المخدرات، فضيحة من العيار الثقيل هزت أركان جهاز الأمن بولاية طنجة، وبطلها هذه المرة موظف شرطة يعمل بالمنطقة الأمنية الثانية لبني مكادة.أكمل القراءة »
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