وطنية
صفقة أجهزة التنفس تعود للواجهة
استعرت الحرب، من جديد، بين وزيرين في حكومة سعد الدين العثماني، حول مآل صفقة 500 جهاز للتنفس الاصطناعي التي كلفت الملايير، ولم تستعمل في أي مستشفى أو مركز عمومي، أو مصحة خاصة، بعد أن اشتد الخلاف بشأنها بين خالد أيت الطالب، وزير الصحة، وحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة. وقالت مصادرأكمل القراءة »
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