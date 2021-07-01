الصباح الفني
بن مالك والمرابط في معرض مشترك
يستعد الفنان التشكيلي مصطفى بن مالك، لتنظيم معرض فني مشترك مع الفنان محمد المرابط برواق “دولاكروا” بطنجة بعنوان “جنوب شمال”. وسيضم المعرض لوحات الفنانين، اللذين اختارا أن يوقعا أعمالهما باللونين الأبيض والأسود فقط، ويقدما من خلالها رؤيتهما للعمل الفني بشكل مختلف وتوحدهما الألوان المختارة. ويواصل بن مالك من خلال أعمالهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا